Napoli-Sampdoria | Spalletti | “È stato fatto un investimento per il futuro”

(Di domenica 4 giugno 2023) Davanti al suo pubblico, nello stadio Diego Armando Maradona, si chiude il campionato di Serie A 2022/2023 per ilche sfida lagià retrocessa nella serie cadetta. Un velo di tristezza accompagnerà la celebrazione dei Campioni d’Italia, con la consegna della Coppa: cala il sipario per Lucianosulla panchina azzurra, che lascia per troppo amore per una città unica che non lo dimenticherà mai. Giornata di premiazioni nel pre-partita, come la targa consegnata a Fabio Quagliarella da parte della tifoseria azzurra, il premio come miglior difensore a Kim, come miglior attaccante a Victor Osimhen e premio come migliore in ASSOLUTO a Khvicha Kvaratskhelia. Anche Lucianoha ricevuto il premio come miglior allenatore della stagione. Il tecnico toscano, ringraziando, ha detto: “Voglio ...

Il programma prevede la premiazione davanti a 55mila tifosi al termine di. Dopodiché inizierà la festa: si aspettano i concerti di Gigi d'Alessio, Nono d'Angelo, Clementino, Stash, ...Commenta per primo Il difensore dellaAlessandro Zanoli ha parlato a DAZN prima della sfida col: 'Me ne vado con tanta esperienza in più. Ringrazio la società, i tifosi, il mister i mie compagni per avermi accolto così'. ...Commenta per primo Il tecnico delLuciano Spalletti ha parlato a DAZN prima della gara contro ladel video mostrato alla squadra: 'E' un video rappresentativo per quella che è stata la stagione, il sentimento che c'è ...

5' - Elmas riceve il pallone sulla destra e crossa al centro per Osimhen: colpo di testa debole, blocca senza problemi Turk. 3' - ZIELINSKI! Grande azione in ripartenza del Napoli con Anguissa che arr ...È tutto pronto per la consegna della Coppa di Campione d’Italia al Napoli, in una giornata che rimarrà impressa nella storia azzurra e quella del calcio italiano. La gara con la Sampdoria, che chiude ...