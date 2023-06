Napoli-Sampdoria | omaggi per Quagliarella nel pre-partita Lui reagisce così

(Di domenica 4 giugno 2023) I tifosi delhannoato Fabioprima del match contro la: lui ha rispostoI tifosi delhanno accolto in maniera speciale Fabioal Maradona, prima del match contro la, valevole per l’ultima giornata di questo campionato. Il capitano blucerchiato è stato premiato con una targa commemorativa, oltre a essergli stato dedicato uno striscione d’affetto e stima e ha ringraziato i suoi ex tifosi in lacrime.

... una Supercoppa italiana, due Coppe Italia e una Uefa, è a Buenos Aires per assistere all'ultima partita del campionato, e celebrare il terzo scudetto spiritualmente vicino al Pibe ...E' grande festa fuori al Maradona: spunta l' Osimobile durante i cori per Maradona prima della partita. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieDurante il riscaldamento dilo stadio Maradona ha riservato una accoglienza calorosa per l'indimenticato ex Fabio Quagliarella. Tanti cori per lui che alla fine non ha retto e si è commosso. Non ha saputo ...

LIVE - Napoli-Sampdoria, pre-partita: ecco la formazione, ovazione per Quagliarella e premio a Spalletti Tutto Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - 'È un momento di grande rinascita sia economica che turistica e culturale della città. E questo scudetto è stato un po' ...Manca pochi minuti al calcio d’inizio della sfida tra Napoli e Sampdoria, nel pre partita in tema di Calciomercato, il terzino della Sampdoria Alessandro Zanoli ha allontanato il Genoa dal suo futuro… ...