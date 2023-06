Napoli-Sampdoria oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

(Di domenica 4 giugno 2023) Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 38esima giornata della. Tutto pronto per una domenica di festa al Maradona, dove i partenopei chiuderanno un campionato da incorniciare contro la già retrocessama soprattutto riceveranno il trofeo e potranno celebrare il terzo scudetto della loro storia. Di conseguenza, la squadra di Spalletti vorrà congedarsi dai propri tifosi con una bella vittoria così da rendere ancora più dolce una giornata che si preannuncia indimenticabile. La sfida è in programma, domenica 4 giugno alle 18:30.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. E' la tappa finale dei festeggiamenti infiniti in casa azzurra per questo splendido scudetto: ci sarà la ...Di scena l'ultima di Luciano Spalletti. Si tratta di, 38esima giornata del campionato di Serie A 22/23.(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Bereszynski; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, ...Anche qui sarà possibile vedere la seconda parte die i successivi festeggiamenti'. Per quanto riguardo la festa a Maradona, ieri è arrivato il via libera ai fuochi d'artificio. '...

Festa Scudetto, ecco i 21 maxi-schermi tra Napoli e Provincia: DAZN dà l'ok dal 2° tempo di Napoli-Samp Tutto Napoli

La probabile formazione della Sampdoria per la partita di Napoli: tanti indisponibili per Stankovic, che lancia Flavio Paoletti dal primo minuto ...Una serata eccezionale che festeggia la squadra campione d'Italia. Stefano De Martino conduce uno show all'insegna del calcio, ma non solo: saranno tanti gli artisti che si esibiranno live ...