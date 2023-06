Napoli-Sampdoria | le probabili formazioni

(Di domenica 4 giugno 2023) Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte dei due allenatori Questa sera in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte dei due allenatori:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.(3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Ilkhan, Augello; Djuricic; De Luca, Gabbiadini.

marcatore - sì Quagliarella (quota 3,00) Atalanta - Monza gol/over (1,70) Lecce - Bologna X2 (1,41) Terno da 7,19 volte la postaIl Maradona disi prepara per la cerimonia di premiazione per il 3° scudetto, al termine dell'ultima sfida di Serie A contro la, e a dire addio a Luciano Spalletti , alla sua ultima ...... e ultima giornata di campionato con le sei partite mancanti: si parte alle 18.30 al Maradona, con ilcampione d'Italia che sarà premiato dopo la sfida con la retrocessa. Poi la ...

Festa Scudetto, ecco i 21 maxi-schermi tra Napoli e Provincia: DAZN dà l'ok dal 2° tempo di Napoli-Samp Tutto Napoli

L'ex moglie e la figlia di Diego Armando Maradona saranno presenti allo Stadio in occasione di Napoli-Sampdoria ...Ultime sei partite del campionato: si decide la lotta salvezza e quella per l’Europa. In campo anche il Napoli con la Sampdoria per la festa scudetto ...