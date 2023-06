Napoli-Sampdoria | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

È tutto pronto per, ultima partita di campionato per i partenopei. Domenica gli azzurri saluteranno il proprio pubblico al Maradona ricevendo il trofeo per la conquista dello scudetto. Luciano ...Alle 18:30 in campoprima della festa scudetto degli azzurri, La squadra di Luciano Spalletti si presenta al Maradona con i migliori uomini a disposizione. In difesa, 'Batman' Juan Jesus sostituisco lo ...Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra, valevole per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023 . Tutto pronto per una domenica di festa al Maradona, dove i partenopei chiuderanno un campionato da incorniciare contro ...

Festa Scudetto, ecco i 21 maxi-schermi tra Napoli e Provincia: DAZN dà l'ok dal 2° tempo di Napoli-Samp Tutto Napoli

Quest'oggi, domenica 4 giugno a partire dalle ore 18.30, andrà in scena la sfida tra il Napoli di Spalletti e la Sampdoria di Stankovic ...Luciano Spalletti ancora protagonista. Dopo la conferenza stampa serale prima di Napoli-Sampdoria, l'allenatore azzurro si è concesso una serata di relax a piazza del Plebiscito, ...