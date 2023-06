Napoli-Sampdoria le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 4 giugno 2023) . Ultima in casa per gli azzurri che festeggiano il titolo e la consegna del trofeo. Ultimo atto per ilche conclude la propria stagione con una gara casalinga che sa di ennesima festa per il tricolore. Ad attendere gli azzurri c’è il trofeo, riconoscimento tanto inseguito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Prima della sfida contro il, il tecnico dellaDejan Stankovic ha annunciato l'addio ai microfoni di DAZN: "Questa sarà l'ultima panchina. La prossima stagione non ci sarò. È stata una stagione molto dura da ...Ultima gara di campionato, gli azzurri festeggiano. Spalletti dice addio Ilcampione d'Italia riceve la, già retrocessa in Serie B, nell'ultima giornata di campionato . Il match, sullo 0 - 0 nel primo tempo, precede la festa scudetto degli azzurri e segna l'...Ovazione, targa e striscioni per il capitano della, che ha ringraziato commosso a inizio partita. Un commiato perfetto per il bomber, napoletano di Castellamare di Stabia, exe da ...

Fabio Quagliarella, giocatore della Sampdoria, è tornato a parlare della stagione vissuta con la maglia dei blucerchiati.64' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Sul dischetto si presenta Victor Osimhen che calcia sulla sinistra di Turk, che intuisce ma non può nulla. 1-0 per il Napoli. 62' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOL ...