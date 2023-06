Napoli-Sampdoria | le formazioni uffciali

(Di domenica 4 giugno 2023) Il pomeriggio di quest’ultima domenica di Serie A ci regala la partita tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a svelarvi leufficiali che scenderanno in campo alle 18:30. I padroni di casa, campioni d’Italia, si preparano alla grande festa per la premiazione. Questa sarà l’ultima partita di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri che ci terrà a salutare il proprio pubblico con una vittoria. Il tecnico toscano, che si prenderà un anno sabatico dopo essere entrato nella storia, schiererà in campo i suoi con il 4-3-3. Torna tra i pali Meret mentre il difesa ci sarà Ostigard al posto di Kim (squalificato) e Mario Rui prenderà il posto di Olivera. Confermati a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre il tridente d’attacco sarà composto da Elmas, Osimhen e ...

... quella dove ilfesteggia ancora lo scudetto domenica allo Stadio Diego Armando Maradona contro la, l'influencer mantiene la promessa. Nuda per lo scudetto delMa con una ...Dejan Stankovic conferma sul suo futuro: contro ill'ultima panchina in blucerchiato per l'allenatore serbo Dejan Stankovic ha parlato così a Dazn prima di. LE PAROLE - "Questa sarà l'ultima panchina. La prossima stagione non ci sarò. È stata una stagione molto dura da affrontare sotto ogni punto di vista. Ho emozioni divise ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2022/2023: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Feliciani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Napoli-Sampdoria, match del 4 giugno alle 18:30 e valido per la 38ª giornata di Serie A: info partita, streaming gratis e diretta LIVE ...Napoli e Sampdoria scenderanno in campo questa sera alle 18 e 30 al Diego Armando Maradona, per la partita valevole per l'ultima gara di questo campionato. Sfida testa coda, con gli azzurri Campioni d ...