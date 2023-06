Napoli-Sampdoria | le formazioni | Elmas e Ostigard titolari

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilha ufficializzato gli undici che scenderanno in campo tra circa un’ora contro laepr l’ultima di campionato. Alcuni cambi fra gli azzurri rispetto alla partita precedente per Luciano Spalletti. Le scelte di Spalletti per Bologna-. In porta ci sarà Meret, in difesa Di Lorenzo, accanto Rrahmani,e Mario Rui. A centrocampo si conferma il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia, ci sarà(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski;, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti(3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Ilkhan, Rincon, Augello; Djuricic; Leris, De Luca. I NOSTRI ...