Napoli-Sampdoria | infortunio serio per l’azzurro? Le condizioni preoccupano

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilallenato da Luciano Spalletti ha concluso al meglio la propria stagione in casa contro la, ottenendo gli ultimi 3 punti del campionato con un netto 2-0 firmato Osimhen e Simeone.-Samp, azzurri in 10 dal minuto 82: Gaetano out per un problema alla caviglia Tuttavia, oltre alla gioia del successo, sono arrivate anche brutte notizie dallo Stadio Diego Armando Maradona dato che, al minuto 82? del match, Gianluca Gaetano ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. GaetanoCon le sostituzioni terminate ilha concluso la sfida in 10 uomini, ma la vera preoccupazione arriva da quella che potrebbe essere la diagnosi del problema accusato dal calciatore, uscito vistosamente zoppicante.

20.26, festa scudetto al 'Maradona'in festa per l'ultima di campionato e la consegna della coppa dello Scudetto, avvenuta al temine della partita contro la. I doriani salutano la Serie A con la sconfitta,2 - 0, ...Consi conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatena la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . L'annata si conclude con ...Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Maradona,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...

Fabio Quagliarella ha raccontato le emozioni provate contro il Napoli e ringraziato la nuova proprietà per aver salvato la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal capitano blucerchiato ai micr ...(ANSA) - NAPOLI, 04 GIU - Con il gol su rigore per il Napoli contro la Sampdoria, Victor Osimhen chiude la stagione a quota 26 gol in campionato, diventando capocannoniere della serie A, davanti ...