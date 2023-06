Napoli-Sampdoria | i convocati di Luciano Spalletti

(Di domenica 4 giugno 2023), allenatore del, ha diramato la lista deiper la gara contro la, in programma alle ore 18.30 allo Stadio Maradona. IAZZURRI: GOLLINI Pierluigi MARFELLA Davide MERET Alex BERESZYNSKI Bartosz DI LORENZO Giovanni MARIO RUI Silva Duarte OSTIGARD Leo JESUS Juan RRAHMANI Amir ZEDADKA Karim ANGUISSA Frank DEMME Diego ELMAS Eljif GAETANO Gianluca LOBOTKA Stanislav NDOMBELE Tanguy ZERBIN Alessio ZIELINSKI Piotr KVARATSKHELIA Khvicha OSIMHEN Victor RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni

La SSCN ricorda che al termine della gara, i tornelli di ingresso resteranno chiusi. Non sarà possibile accedere allo stadio a fine partita. All'evento dei festeggiamenti per lo ...Ultime notizie Serie A - Manca ormai poco ae Spalletti ha diramato l'ultima lista di convocati della stagione dello scudetto. Oltre a Kim squalificato e Lozano fermo ai box, spiccano altre due assenze. Convocati- ...invece sta tenendo banco il rinnovo dell'allenatore Luciano Spalletti, grande ex del match che ha guidato lanella stagione 1998 - 99. Tra i padroni di casa sarà assente Kim ma ...

UFFICIALE - Napoli-Samp in chiaro sui maxischermi dal secondo tempo: i dettagli sulla festa Tutto Napoli

Sarà grande festa allo stadio Maradona dopo la partita tra Napoli e Sampdoria. Musica e divertimento, ma poi anche il rito della consegna della coppa ...Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le probabili formazioni della sfida di campionato tra Napoli e Sampdoria ...