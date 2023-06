Napoli-Sampdoria 2-0 LIVE | due minuti di recupero

... lo stesso Spalletti ha lasciato un indizio in quella che è stata la sua ultima conferenza stampa andata in scena alla vigilia del match contro la: 'Non voglio giocare contro il, ......tra ile la SampdoriaIl giorno della grande festa Scudetto è arrivato per ilche, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa. ...Segui con noi, in diretta, tutto quello che succede al Maradona Come avverrà la premiazione Ilriceverà il trofeo per lo scudetto al termine della gara con la. Sul terreno di gioco ...

85' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Accelerazione di Simeone per vie centrali. L'attaccante del Napoli calcia a giro dalla distanza con Turk che si distende senza intercettare il pallone. L'argentino ...NAPOLI-SAMPDORIA STREAMING GRATIS – Nel corso di questo weekend si concluderà il campionato. La 38ª ed ultima giornata di Serie A, inaugurata dall’anticipo fra Sassuolo e Fiorentina, vedrà disputarsi ...