Napoli-Sampdoria 0-0 LIVE | tiro di Zielinski | pallone alto

(Di domenica 4 giugno 2023) Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

... quella dove ilfesteggia ancora lo scudetto domenica allo Stadio Diego Armando Maradona contro la, l'influencer mantiene la promessa. Nuda per lo scudetto delMa con una ...Dejan Stankovic conferma sul suo futuro: contro ill'ultima panchina in blucerchiato per l'allenatore serbo Dejan Stankovic ha parlato così a Dazn prima di. LE PAROLE - "Questa sarà l'ultima panchina. La prossima stagione non ci sarò. È stata una stagione molto dura da affrontare sotto ogni punto di vista. Ho emozioni divise ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 38esima giornata di Serie A 2022/2023: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 38esima giornata di Serie A. Dirige la sfida l'arbitro Feliciani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Attimi di polemica e tensione nelle ore che hanno preceduto l'inizio della partita tra Napoli e Sampdoria, ultima giornata del campionato di Serie A in ...5' - Elmas riceve il pallone sulla destra e crossa al centro per Osimhen: colpo di testa debole, blocca senza problemi Turk. 3' - ZIELINSKI! Grande azione in ripartenza del Napoli con Anguissa che arr ...