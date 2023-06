Napoli-Sampdoria 0-0 LIVE | reti inviolate nel primo tempo INTERVALLO

(Di domenica 4 giugno 2023) Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Stadio Maradona pieno con musica e una grande festa collettiva per l'ultima giornata di campionato delcontro la, con al termine la premiazione della squadra azzurra con la coppa dello scudetto. Prima dell'inizio della partita sono stati consegnati i premi della Lega A ai migliori ..."Questa sarà l'ultima panchina con la. La prossima stagione non ci sarò". L'allenatore blucerchiato Dejan Stankovic lo ha annunciato ai microfoni di Dazn prima della partita a, sottolineando che quella che si sta per ...Lo ha detto Dejan Stankovic, tecnico dellaa 'Dazn' poco prima della sfida contro il, nell'ultima gara di campionato. 'Le mie emozioni sono divise in due. Da una parte c'è la ...

45' - L'arbitro non concede alcun minuto di recupero. 43' - ELMAS! Gran suggerimento di Osimhen per il macedone che, tutto solo davanti a Turk, viene murato e fermato dal provvidenziale intervento di ...Termina senza reti e senza grosse emozioni il primo tempo di Napoli-Sampdoria, chiuso sullo 0-0. Ovazione per Fabio Quagliarella, in campo dal primo minuto di gioco.