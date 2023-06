Napoli-Osimhen | serve l' accordo per trattenerlo

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 4 giugno 2023) Sulle pagine del quotidiano "La Repubblica" si legge che Aurelio De Laurentiis, presidente del, vorrebbe trattenere Victor, almeno per un'altra stagione: "Il prezzo è altissimo: servono 160 milioni di euro. De Laurentiis vorrebbe confermarlo mal’per il rinnovo contrattuale almeno per un’altra stagione, altrimenti si rischia di arrivare a un anno dalla scadenza (quella attuale è fissata nel 2025) e quindi con meno forza rispetto alle richieste delle big. Il tema è caldo e De Laurentiis accelererà dopo la scelta dell’allenatore e del direttore sportivo, presupposti fondamentali per poi programmare la nuova stagione. Il tecnico prescelto, invece, potrà godersi ancora Kvara che è stato considerato il top di tutto il campionato".