Napoli | nome nuovo per la panchina | contatti con un campione d’Italia e d’Europa

(Di domenica 4 giugno 2023) La gara del tardo pomeriggio odierno frae Sampdoria sarà l’ultima partita di Luciano Spalletti in qualità di allenatore del. Dopo la straordinaria cavalcata scudetto e i quarti di Champions League raggiunti per la prima volta nella storia del club, Spalletti, di comune accordo con la società, ha chiesto un anno di pausa. La comunicazione è stata resa nota ormai da tempo e da qualche settimana il presidente Aurelio De Laurentiis ha stilato una lista con diversi candidati per ladelcon Mancini L’ultimo in ordine cronologico, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sarebbe Roberto Mancini. Il CT azzurro ha già vinto in Italia con l’Inter, all’estero con Manchester City e Zenit San Pietroburgo, ed è...

... in pole ci sarebbe Luis Enrique, ex ct della Spagna il cuiera stato accostato anche al. "Ha in mente la Premier", aveva detto nei giorni scorsi De Laurentiis e, invece, secondo AS il ...Se nasci nella periferia die cresci in una piccola casa e sovraffollata (cinque fratelli, due genitori, due nonni e ... Massimo Troisi decise di far onore al suoe di combattere contro un ...... 1 alla Canottierie 1 al Pescara. LA SQUADRA PIÙ TITOLATA DEL MONDO NELLA PALLANUOTO La Pro Recco Waterpolo 1913 è stata appunto fondata nell'estate 1913 con ildi Rari Nantes Enotria. ...

ESCLUSIVA SI De Giuseppe: "Italiano è il nome giusto per il Napoli" Sportitalia

Francesco Menditto, procuratore di Tivoli: «Ancora poche le denunce per violenza, una su dieci: le donne non vengono credute neanche dai tribunali e il contesto ambientale “omertoso” le spinge a tacer ...Stampa A distanza di appena due mesi dall’avvio del progetto regionale di screening alla nascita per la diagnosi precoce della Atrofia Muscolare Spinale (Sma), è stata effettuata la prima diagnosi neo ...