Napoli nel caos | un altro no | l' errore di De Laurentiis costa carissimo

(Di domenica 4 giugno 2023) Le ambizioni di Aurelio Desono tipiche di un imprenditore di successo. Ha appena vinto uno scudetto con una società riesumata dalle ceneri riscattando anni di vilipendio, è normale che voglia rivivere quanto prima quell'ebbrezza. Così, appena vinto il tricolore, ha dichiarato il nuovo obiettivo: «Alzare la Champions League». È tutto normale dal suo punto di vista, ma è anche tutto altamente tossico per chi osserva da fuori, specialmente gli allenatori candidati a sostituire Luciano Spalletti che quella nube l'ha annusata in anticipo, essendoci dentro. Il primo a dire no all'incarico che solo sulla carta tutti vorrebbero è infatti colui che l'incarico l'ha avuto in prelazione. La clausola di rinnovo di un anno a favore del, esercitata attraverso la ormai famosa pec da De, assomigliava molto ad una nuova ...

La donna ha raccontato: "mese di gennaio 2023 mia sorella mi riferiva che Alessandro le aveva ... in provincia di. Congedandosi poi dalla famiglia, Giulia avrebbe detto che "non avrebbe ...Al netto della permanenza di Moise Kean,mirino di alcuni club turchi, e in attesa di stabilire ... Giuntoli punta a salutareentro sette giorni. E De Laurentiis... Leggi i commenti ...... di un grave incidente stradalequale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto. La tragedia è avvenuta alle 4 sull'autostrada A16- Canosa, ...

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 1 al 4 giugno 2023 Napoli da Vivere

Roberto Pereyra è vicino alle 200 presenze in tutte le competizioni con l'Udinese (attualmente 199); l’ex della partita, grazie a cinque gol e sette assist nel torneo in corso, può diventare – con una ...AVELLINO (ITALPRESS) – Incidente mortale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, che ha ...