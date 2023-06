Napoli | LIVE festa scudetto | coreografie da brividi al Maradona | le lacrime di Quagliarella e il saluto a Spalletti FOTO E VIDEO

Al Maradona, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,e Sampdoria si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. FORMAZIONI UFFICIALI- SAMPDORIANAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario ...14' - Zielinski allarga sulla sinistra per Kvaratskhelia che si accentra e fa partire la conclusione: destro strozzato ma deviato, corner pe il. 11' - Qualche piccolo problema per Osimhen ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...47' - Cambio all'intervallo in casa Sampdoria: in campoMalagrida al posto di Gunter. 45' - L'arbitro non concede alcun minuto di recupero. 43' - ELMAS! Gran suggerimento di Osimhen per il macedone che ...