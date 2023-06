Napoli in festa per lo scudetto. Tra i tifosi tanti georgiani e coreani. Allo stadio moglie e figlia di Maradona

(Di domenica 4 giugno 2023) Come see ilcalcio non avessero ancora festeggiato. Come se il 4 maggio non ci fosse stato alcun corteo per le vie della citta’ o come se domenica 6 maggio non ci fosse stato il tripudio di folla, fumogeni e cori prima, durante e dopo-Fiorentina. La citta’ partenopea ancora una volta si colora di azzurro. E festeggia, come ormai succede da diverse settimane, lo. Da questa mattina, in occasione dell’ultima gara del campionato di serie A, migliaia di persone sono in strada per celebrare gli undici di mister Luciano Spalletti e la vittoria delloche mancava da 33 anni. Sul lungomare, ma anche nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, fino al murale dedicato a. Non solo napoletani, ma anche stranieri, forse soprattutto stranieri. ...

2023 - 06 - 04 09:00:13 Lain 20 piazze Sono venti i maxischermi allestiti per la grandescudetto in tre piazze nella città die in 17 comuni dell'area metropolitana: Quarto, ...Si apre la domenica della trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra ile la SampdoriaIl giorno della grandeScudetto è arrivato per ilche, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa Sampdoria. Luciano Spalletti (LaPresse) - Calciomercato.itEd è ...Intanto le vie del centro sono animate da cori e cortei, con gli slogan '' e '... Il Maradona e' sold out da settimane e, ormai, tutto e' pronto per la grande

La festa dello scudetto è un evento unico e indimenticabile, un’esplosione di emozioni, passioni e gioia incontenibile, che andiamo a vivere insieme in questa esclusiva diretta live. Seguite la nostra ...Queste le sue parole sui propri canali social: "Non bastava la festa scudetto dopo Udinese-Napoli o dopo Napoli-Fiorentina o quelle a piazza Plebiscito e via discorrendo No, bisognava farne un'altra ...