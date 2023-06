Napoli | il programma della festa scudetto sulla Rai 2

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 giugno 2023)– La diretta di tutto l’evento sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, presenta Stefano De Martino. Dopo-Sampdoria ci sarà l’ultima grandedelper questa stagione 2022/23. Sui canaliRai si potrà vedere la consegnacoppa per i campioni che hanno vinto lo. Ad alzare la coppa per ilci sarà capitan Giovanni Di Lorenzo.su Rai 2: ilIlè riuscito a vincere di nuovo lodopo 33 anni. Una vera e propria impresa quella dei ragazzi di Spalletti che hanno vinto a mani basse lo, dominando la Serie A per tutta la ...