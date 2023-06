Napoli | festa scudetto dal Maradona LIVE

Con- Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà lascudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà ...Si apre la domenica della trentottesima, e ultima, giornata del campionato di Serie A con la sfida tra ile la SampdoriaIl giorno della grandeScudetto è arrivato per ilche, per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, ospita la già retrocessa Sampdoria. Luciano Spalletti (LaPresse) - Calciomercato.itEd è ...Tra i tanti striscioni dei tifosi allo stadio maradona, dove si sta celebrando lascudetto del, ce n'è uno anche per per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. "Rip ...

Il triplice fischio di Ermanno Feliciani è il segnale. Finisce Napoli-Sampdoria, la prima contro l'ultima che saluta la serie A (straordinario l'omaggio al napoletano Fabio Quagliarella), e torna, di ...Festa doveva essere e festa è stata. Il Napoli di Luciano Spalleti batte la Sampdoria al Maradona e chiude con una vittoria la stagione del terzo scudetto. Decisivo, neanche a dirlo, Victor Osimhen. C ...