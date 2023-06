Napoli | festa scudetto al Maradona | Di Lorenzo alza la coppa Spalletti si commuove | «Non è facile dire addio»

Commenta per primo La gioia dei tifosi delper lo Scudetto è stata macchiata per qualche istante da un episodio avvenuto all'esterno del Maradona. Secondo quanto riferito da Canale 21 ci sono stati attimi di panico per uno scippo di una ...SUL PROSSIMO ALLENATORE - 'Potresti essere tu (rispondendo all'intervistatore, ndr)!ti aiuta molto, potresti anche vincere tu. Dopo questa, da domani lavoreremo assiduamente per tutto ...grande per ilcampione d'Italia di Spalletti che, davanti al pubblico delle grandi occasioni, allo stadio 'Maradonà batte la retrocessa Sampdoria nell'ultima giornata di ...

Festa doveva essere e festa è stata. Il Napoli di Luciano Spalleti batte la Sampdoria al Maradona e chiude con una vittoria la stagione del terzo scudetto. Decisivo, neanche a dirlo, Victor Osimhen. C ...Cronaca 4 Giugno 2023 Fonte: Gazzetta dello Sport Al Maradona contro la Samp gli azzurri a segno con Osimhen al 64' su rigore e Simeone all'85' con un gol dalla distanza È una festa che non conosce fi ...