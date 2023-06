Napoli e nuovo allenatore | Mancini dopo Spalletti? Le news

(Di domenica 4 giugno 2023) Il ct azzurro accostato ai campioni d'Italia, da ambienti Figc arrivano smentite “Non c’è nulla di vero”. Il ct della Nazionale italiana, Roberto, “assolutamente non è stato contattato” dal presidente delAurelio De Laurentiis o suoi emissari per la panchina del. Così fonti della Figc smentiscono all’Adnkronos l’indiscrezione su un presunto contatto del numero uno delcon il ct azzurro che ha un contratto con la nazionale fino al 2026. I campioni d’Italia cercano untecnicol’addio annunciato di Luciano. L’toscano resterà fermo nella prossima stagione. “Ildel? Ci vuole tempo, sangue freddo e pazienza”, ha detto De ...

La prima riguarda un mododi fare saggistica, elaborato con cura dai due autori che riescono ... Nicola Trisciuoglio die una lunga intervista al Colonnello CC in quiescenza Luciano Gavelli ......nonostante De Laurentiis chieda 150 milioni di euro per lasciar partire il bomber del. ... Il bomber di scorta c'è già, ora il Real deve trovare il suonumero nove. @Albri_Fede90'Ilallenatore delCi vuole tempo, sangue freddo e pazienza', ha detto De Laurentiis al Tg1. 'Stasera godiamoci la festa, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, ...

Napoli, nuovo mister: quattro nomi già depennati dalla lista AreaNapoli.it

Luciano Spalletti si è dimostrato un grandissimo allenatore e l’addio è stato doloroso. Il Napoli continua la ricerca ad un nuovo allenatore ed il presidente De Laurentiis continua a valutare diverse ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto al Tg1 e ha parlato del nuovo allenatore: "Ci vuole tempo, ragazzi. Sangue freddo e pazienza. Stasera godiamoci la ...