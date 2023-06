Napoli e la festa infinita | attesa per lo show al ' Maradona'

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI -si prepara alla grandescudetto che andrà in scena domenica, al termine della gara interna contro la Sampdoria, in programma alle 18,30. Dopo diverse ipotesi circolate nelle ultime settimane e le scintille tra la società e il sindaco Manfredi, che chiedeva maggiore comunicazione da parte di Aurelio De Laurentiis e più celerità nell'ufficializzare il programma definitivo, si è stabilito che i festeggiamenti con la squadra avverranno all'interno dello stadio. Al termine del match, ci sarà la premiazione ufficiale e la consegna della coppa, che è già arrivata nei giorni scorsi aper la gioia dei tifosi, che hanno potuto vederla e fotografarla. La cerimonia andrà in diretta tv su Rai2, ma coloro che non riusciranno a garantirsi un posto nell'impianto di Fuorigrotta potranno guardarla su ...

Commenta per primo È il giorno del, ladelle feste . Lo scudetto è stato vinto oramai lo scorso 4 maggio in occasione del pareggio di Udine, i festeggiamenti vanno avanti da un mese e non c'è la minima intenzione di ...Lo scrive su Twitter Roberto Saviano , grande tifoso delnel giorno dellascudetto.'Il nuovo allenatore delCi vuole tempo, sangue freddo e pazienza', ha detto De Laurentiis al Tg1. 'Stasera godiamoci la, poi abbiamo tutto il mese di giugno per distendere gli animi, ...

Festa scudetto Napoli, le ultime notizie live: comincia la festa a Fuorigrotta ilmattino.it

AGI - Napoli si prepara alla grande festa scudetto che andrà in scena domenica, al termine della gara interna contro la Sampdoria, in programma alle 18,30. Dopo diverse ipotesi circolate nelle ultime ..."Mio figlio è morto e dopo 4 mesi ancora non so il perché". Lo sfogo della madre dello studente Erasmus morto dopo una festa ...