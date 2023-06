Napoli | Di Lorenzo | «5-1 alla Juve momento decisivo Dopo il ko con l’Inter…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 giugno 2023) Giovanni Di, terzino e capitano del, parla delle tappe fondamentali del terzo Scudetto azzurro: le dichiarazioni Giovanni Di, a Dazn, ha parlato così dei momenti fondamentali dello Scudetto del. GRUPPO– «La cosa che mi ha fatto più piacere è aver avuto l’approvazione dei miei compagni quando ho ricevuto la fascia. Ho ringraziato il mister per la scelta, così come i ragazzi e ho detto loro che avrei cercato di rappresentare al meglio lo spogliatoio». OSIMHEN – «Victor è un attaccante incredibile, forte di testa, ha quella velocità…». KO CON L’INTER – «la sosta per il Mondiale tutti aspettavano che noi facessimo un percorso deludente, mail ko con l’Inter tutti abbiamo reagito ...