Napoli | De Laurentiis insiste per Italiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Il quotidiano "La Gazzetta dello Sport" riporta le ultime notizie riguardanti un probabile approdo di Vincenzo, tecnico della Fiorentina, sulla panchina del: “La forte candidatura di Vincenzoalla successione di Luciano Spalletti per la guida delscudettato, sta un po’ disturbando l’ambiente viola che si chiede se il tecnico capace di trascinare la Fiorentina a due finali potrebbe essere distratto dalla vocente. Conoscendolo, è concentrato solo su quello che potrebbe essere un bel fiore all’occhiello per lui (coppa alla sua prima esperienza europea) ma qualche dubbio resta".

... che spiega come il presidente delabbia contattato il commissario tecnico della Nazionale ... Mancini ha registrato il contatto e incarna il profilo cercato da Deper alzare l'...Largo anche al mercato con le pazze idee del: Dechiama Mancini per il dopo Spalletti e spuntano due nomi per l'attacco. E ancora la notte di Ibrahimovic , che saluta il Milan e ...Lo scrive Marco Giordano, di Calciomercato.it. Nelle ultime ore il presidente ha di nuovo dialogato con la delegazione del tifo organizzato Il presidente del, Aurelio De, ha incontrato ancora una volta i capi ultras che già vide al Britannique. Lo scrive, su Twitter, Marco Giordano, di Calciomercato.it. Il presidente Deha ...

Mossa a sorpresa, De Laurentiis chiama Mancini al Napoli Corriere dello Sport

Il secondo tempo di Napoli-Sampdoria e la festa successiva saranno trasmessi su Rai 2, in chiaro, sui tanti maxischermi piazzati in città e provincia.I tifosi del Napoli questa mattina si si o risvegliati con una notizia a sorpresa Aurelio De Laurentiis chiama Roberto Mancini. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ...