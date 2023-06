Napoli | De Laurentiis | «Il prossimo allenatore? Abbiamo un mese»

(Di domenica 4 giugno 2023) Le parole di Aurelio De, presidente del, dopo l’ultima giornata di campionato e nella festa scudetto Aurelio Deha parlato ai microfoni del TG2 durante la festa scudetto del. Di seguito le sue parole. FESTA – «non è come Hollywood, è una festa così straordinariamente annunciata e che andrà in onda su RAI 2». EMOZIONI – «Il tifo ed il tifoso è importantissimo, noi lavoriamo affinché sia sempre più forte ed appagato. La critica è bella, ma noi che siamo dentrole idee chiare e quando ho detto che sarebbe stato l’anno buono magari avevo ragione».– «Potresti essere tu!ti aiuta molto, potresti anche vincere tu. Dopo questa festa, da domani lavoreremo ...

