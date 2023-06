Napoli | De Laurentiis | “Da domani ci metteremo a lavoro”

Commenta per primo Aurelio De, presidente del, ha parlato al TG2 dopo- Sampdoria 2 - 0, ultima gara di un campionato dominato dalla squadra del partente Spalletti: Le emozioni di questa stagione Il tifo ..."Nuovo allenatore Da domani lavoreremo assiduamente per il mese di giugno". Queste le parole di Aurelio Dealla Rai. C'è ancora mistero attorno al nome del nuovo allenatore del. Il presidente azzurro aggiunge: "si può solo amare e quando incontrerà questo sentimento stringerà la ...E' Aurelio Dea ricevere per primo la medaglia. Poi comincia la passerella dei campioni ... Il penultimo è Luciano Spalletti che non sarà più l'allenatore del: Lucio si commuove e ...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Napoli-Sampdoria. “Le emozioni di questa stagione Il tifo ed il tifoso è importantissimo. Noi ...Intervenuto ai microfoni del TG2 durante la festa Scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto ad alcune domande su quello che potrà essere il futuro allenatore del club. Napoli ti aiuta mol ...