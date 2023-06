Napoli | continua il toto-allenatore De Laurentiis predica calma | la FIGC smentisce i contatti con Mancini

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) La stagione vissuta daldel patron Aurelio Dee dal mister, Luciano Spalletti, è stata decisamente sensazionale. La compagine campana è ritornata a vincere lo Scudetto a 33 anni di distanza dall’ultima volta e lo ha fatto già da diverse giornate, dominando di fatto, il campionato di Serie A 2022/23. La massima serie italiana ha avuto una e una sola squadra in grado di vincere contro tutti: i partenopei non hanno avuto sin dall’inizio reali avversari per la corsa al titolo. 87 punti in 37 giornate, in attesa dell’ultima sfida del Maradona con la Sampdoria, e tanti gol, ben 75; per non parlare del gioco espresso sul campo. C’è un punto interrogativo, però, al termine di questa annata trionfale: resta da capire chi sostituirà Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha infatti annunciato da diverso tempo di volersi prendere un anno sabatico ...