Napoli | contatto De Laurentiis-Mancini | la smentita della Figc

L'accesso alle piazze è libero ma gli steward delle tre società incaricate dal Comune dipotranno vagliare all'occorrenza zaini o bagagli dei tifosi e saranno incon Comune, ......come il presidente delabbia contattato il commissario tecnico della Nazionale per chiedergli intenzioni e programmi e poi parlargli del progetto azzurro . Mancini ha registrato ile ......me e per tutti noi confratelli vescovi che viviamo costantemente il rischio di perdere il... Presenti molti vescovi e arcivescovi sia calabresi sia campani: Domenico Battaglia (), ...

Sindacincontatto 2.0 Comune di Napoli

"Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, non ha ricevuto chiamate da Aurelio De Laurentiis o suoi emissari per andare a occupare la panchina del Napoli". (ANSA) ...C’è un nome nuovo per il futuro della panchina del Napoli: quello di Roberto Mancini, attuale ct della Nazionale. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis lo avrebbe contattato ...