Napoli | che la festa abbia inizio! Osimhen e Simeone regalano l'ultimo successo a Spalletti

(Di domenica 4 giugno 2023) Un insolito quanto estremamente diverso finale di campionato per le due compagini scese in campo alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona....

20.26, festa scudetto al 'Maradona'in festa per l'ultima di campionato e la consegna della coppa dello Scudetto, avvenuta al ... E oltre ai premi, anche le lacrime per Spalletti,...Con- Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita specialescatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà ...... con questa frase nei giorni scorsi Spalletti ha difatti 'ufficializzato' quellosarà il suo addio definitivo da. La stagione vissuta, seppur vincente, ha evidentemente creato un grande ...

Napoli, la notizia su Kim che tutti prevedevano è ufficiale Corriere dello Sport

Nell'ultima giornata di campionato i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sono iniziati ben prima dell'inizio della partita. Mentre il pullman della squadra si dirigeva allo stadio Diego Armando ...Il triplice fischio di Ermanno Feliciani è il segnale. Finisce Napoli-Sampdoria, la prima contro l'ultima che saluta la serie A (straordinario l'omaggio al napoletano Fabio Quagliarella), e torna, di ...