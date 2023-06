Napoli-Canosa di Puglia | incidente | coinvolti pullman partito da Lecce e cinque auto | un morto Anche quattordici feriti Autostrada | interrotto il tratto Vallata-Grottaminarda

(Di domenica 4 giugno 2023) Notizia diffusa dalll’infoviabilità della Rai.strada A16diverso: scontro per cause da dettagliare,unbus emobili. Una persona deceduta.il traffico nelverso Bari. L'articolodida, un ...

Era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina il pullman della Flixbus con 38 persone a bordo finito in una scarpata dell'autostrada A16, nel comune di Vallesaccarda , in provincia di Avellino. A causare l'incidente è stato, secondo quanto si è appreso, un tamponamento a catena nel quale sono rimaste coinvolte cinque ...... e sarebbe dovuto arrivare a alla stazione Tiburtina, nella Capitale, alle 7 di questa mattina: intorno alle 4 del mattino , però, mentre procedeva sull'autostrada A16, in direzione ...Il grave incidente è avvenuto alle 4 sull'autostrada A16, in direzione, all'altezza del comune di Vallesaccarda al km 101 Un morto e 14 feriti: è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti ...

Incidente A16 Napoli-Canosa, bus precipita nella scarpata con 38 persone a bordo: un morto e 14 feriti ilmattino.it

Notizia diffusa dalll’infoviabilità della Rai. Autostrada A16 Napoli-Canosa di Puglia, tratto verso Napoli: scontro per cause da dettagliare, coinvolti un autobus e cinque automobili. Una persona dece ...Roma, 4 giu. (Adnkronos) – Un automobilista è morto e 14 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 in modo grave, nell’incidente avvenuto all’alba di oggi 4 giugno, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa tra ...