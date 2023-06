Napoli campione | da Serena Autieri e Arisa a Emma e Noah da Tel Aviv | tante star alla festa del Maradona

(Di domenica 4 giugno 2023) Riportare lo scudetto adopo 33 anni “è una grandissima emozione”. Così Aurelio De Laurentiis, presidente del, intervistato al Tg1. Uno scudetto che va “dedicato innanzituttocittà, a tutti i napoletani e ai tifosi, in Italia e nel mondo”, prosegue sottolineando che quella di stasera allo stadio“sarà una grande” dove “ci saranno tanti attori, da Silvio Orlando ad Alessandro Siani, da Francesco Paolantoni a Biagio Izzo. Poi MLaurito,, Gigi D’Alessio, Avitabile,e la bellissima e bravissimada Tel”. Nodo da sciogliere per il futuro, invece, la scelta del prossimo allenatore dopo l’addio anticipato di Spalletti: ...

Vigilia di 4 giugno al Rione Traiano , data che resterà negli annali come il giorno in cui ilè stato premiato ufficialmente dalla Lega Serie A come squadrad'Italia 2022/23. Di fronte al parco Costantino, su viale Traiano, è stato infatti inaugurato un murale dedicato a Diego ...Un giocatore che è riuscito a far segnare 11 gol a tal Antonio Nocerino da, che maturando ... oggi si chiude forse un'epoca , oggi se ne va unirripetibile, oggi si ferma un pezzo del ...Tra i simboli deld'Italia è impossibile non metterci Victor Osimhen . 25 gol in stagione e quasi sempre decisivo nelle partite che contano. Oltre allo scudetto, che verrà festeggiato ufficialmente dopo ...

Nello stadio "Maradona", la Lega di serie A e Tim consegneranno la Coppa di Campione d'Italia al Napoli. La premiazione avrà luogo in campo al termine della gara dei padroni di casa con la Sampdoria.Napoli-Sampdoria sarà l'ultimo atto di un campionato leggendario per i colori azzurri. E un'altra storia si chiuderà.