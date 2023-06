Nanosensore facilita la diagnosi del tumore tiroideo

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 giugno 2023) Realizzato unperre ladel– Un sensore in fibra che potrebbere lae l’individuazione delle terapie più appropriate per combattere ildella tiroide è il risultato della collaborazione di tre gruppi di ricerca del Cnr di Napoli – l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia “Gaetano Salvatore” (Cnr-Ieos), l’Istituto di scienze e tecnologie chimiche “Giulio Natta” (Cnr-Scitec) e l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti “Eduardo Caianiello” (Cnr-Isasi). Il dispositivo, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Biosensors and Bioelectronics, riesce a identificare e misurare la presenza di una particolare proteina, la tireoglobulina (Tg), nel liquido di lavaggio ...