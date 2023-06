Nacho - Inter | in Spagna danno l' affare per fatto Ma i nerazzurri non mollano Chalobah e Pavard

L'non molla. Anzi, nel giorno in cui il Real Madrid ha ufficialmente annunciato l'addio di Benzema (passato all' Al Ittihad) e si discute su chi indosserà la fascia di capitano la prossima ...Fernandez è sempre più vicino all': i media spagnoli confermano che il difensore, in scadenza con il Real Madrid , può essere il prossimo colpo a zero dei nerazzurri.... più noto come, difensore di assoluto livello e in forza al Real Madrid. Due clamorosi colpi, "chi arriva dal Barcellona":, bomba prima della finalissima

Inter su Nacho, Ancelotti: "Se rinnova col Real Prenderà una decisione a fine stagione" Fcinternews.it

Marotta ha messo nel mirino due giocatori del Real Madrid. Nel mercato in uscita da valutare la situazione del centrocampista croato ...BARCELLONA (Spagna) - Un nuovo progetto calcistico ambizioso prende vita in Catalogna. Dopo mesi di speculazioni, l' Inter Barcellona è diventato ufficialmente una realtà questa settimana, confermando ...