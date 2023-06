Musetti-Alcaraz | streaming gratis LIVE oggi e diretta TV in chiaro? Dove vedere Roland Garros

(Di domenica 4 giugno 2023)pomeriggio non prima delle ore 14.30 sul campo Philippe-Chatrier si disputerà il match, valevole per gli ottavi di finale del, in corso di svolgimento a Parigi. Nei primi tre turni il tennista azzurro ha eliminato (senza perdere un set) lo svedese M.Ymer, il russo Shevchenko e il britannico Norrie, mentre lo spagnolo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Sinner-tv SuperTennix, DAZN o Eurosport?-Zverev,TV Supertennis?Masters ...

(SPA) - L.(ITA) oggi ore 14.30 S. Tsitsipas (GRE) - S. Ofner (AUT) N. Djokovic (SRB) - J. P. Varillas (PER) K. Khachanov (RUS) - L. SONEGO (ITA) oggi ore 11.00 H. Rune (DAN) - F. ...ha un avversario difficile [, ndr] e dovrà giocare un grande tennis. L'ha battuto su terra rossa l'ultima volta, ma questo è un torneo del Grande Slam, è un'altra cosa. Onestamente, ...... 6 - 3, 6 - 4, 7 - 5 [22] Zverev (Ger) - [12] Tiafoe (Usa) Altmaier (Ger) - [28] Dimitrov (Bul) Il tabellone degli ottavi di finale [1](Esp) vs [17][Q] Ofner (Aut) vs [5] Tsitsipas (...

Sonego di mattina, poi lo spettacolo di Musetti-Alcaraz: il programma di domani La Gazzetta dello Sport

Oggi pomeriggio non prima delle ore 14.30 sul campo Philippe-Chatrier si disputerà il match Musetti-Alcaraz, valevole per gli ottavi di finale del Roland Garr ...Ci si prepara alla grande sfida. Lorenzo Musetti sta esprimendo un grande tennis in questo Roland Garros. La vittoria di ieri, nel terzo turno contro il britannico Cameron Norrie, è stata una conferma ...