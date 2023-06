Musetti-Alcaraz | quarto turno Roland Garros | ultime e diretta tv

(Di domenica 4 giugno 2023) I primi tre turni, con annesse qualificazioni iniziali, di questo torneo parigino si sono ormai esauriti e si attende, con grande impazienza, questa nuova tornata che potrà contare su tennisti che si sono distinti nelle sfide precedenti, staccando i preziosi pass contro i rispettivi avversari. Dopo aver archiviato ufficialmente gli Internazionali BNL d’Italia, torna sotto ai riflettori la superficie in terra rossa con iche finalmente entrano, davvero, nel vivo della competizione. È una delle manifestazioni che compongono il famoso Grande Slam e all’ombra delle Torre Eiffel di Parigi (Francia), tutti i protagonisti sopravvissuti alle prime forche caudine scenderanno in campo per centrare un successo che ha cambiato, molto spesso, le carriere di diversi professionisti. A questa fase è giunto anche il nostro Lorenzo...

Il tabellone sia perche perè stato abbastanza sfortunato e in caso di vittoria uno dei due dovrebbe sfidare eventualmente Stefanos Tsitsipas ai Quarti, Novak Djokovic in semifinale ...AGI - Per la prima volta in uno Slam Lorenzosfida Carlos: sul campo intitolato allo storico presidente della Federtennis francese, Philippe Chatrier, il 21enne toscano numero 18 del ranking Atp (ma virtualmente gia' 17) cerca i ...E se Lorenzosarà chiamato all'impresa per battere il numero 1 del mondo, Carlos, sarà senza dubbio meno complicata la prova di Lorenzo Sonego , stando soprattutto alle ultime ...

Roland Garros, oggi Musetti-Alcaraz e Sonego-Khachanov: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Sport Fanpage

Obiettivo minimo centrato, per Lorenzo Musetti. Al momento del sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros, in tanti hanno urlato alla sfortuna per essere capitati nello stesso quarto di tabell ...Due anni dopo quel quasi leggendario match contro Novak Djokovic al Roland Garros, Lorenzo Musetti ci prova di nuovo. Il giovane talento azzurro affronterà agli Ottavi di finale il numero uno al mondo ...