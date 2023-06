Murgia contro il GOI | se questa è intellighenzia…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giugno – A dar retta a Michela, la parata del 2 giugno scorso è stata un’apologia di Fascismo. Il senso del ridicolo che ormai ha abbandonato certi lidi dell’intellighenzia di sinistra, ha portato la “scrittrice” a farla davvero grossa: postando una foto del passaggio del GOI (Gruppo Operativo Incursori) del Comsubin sotto il palco presidenziale, ha pensato bene di aggiungere una didascalia diventata purtroppo virale: “Entra in parata con il saluto romano”.senza freni Purtroppo per lei (che aveva già dimostrato di essere ignorante di cose militari) ma anche per i nostri occhi che devono sopportare la vista di migliaia di repost “indignati”, il GOI ha semplicemente celebrato il suo passaggio come avviene da quasi 20 anni, ovvero da quando il Presidente della Repubblica Ciampi introdusse il reparto d’elitè nella parata. ...