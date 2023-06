MOVIOLA – Milan-Verona | Ngonge su Diaz | per Valeri e Var è rigore | Giroud fa 1-0

(Di domenica 4 giugno 2023) Episodio daproprio sul finire di primo tempo di, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro, poco dopo il quarantacinquesimo minuto, Brahimanticipail quale lo prende in pieno con un calcio da dietro. Per l’arbitronon c’è nulla, ma poco dopo viene richiamato dal Var per andare a rivedere l’episodio: il direttore di gara davanti al monitor ci mette pochi secondi ed indica il dischetto. Dagli undici metrinon sbaglia, spiazza Montipo, e sigla la rete del vantaggio che in questo momento condanna ilin Serie B. SportFace.

