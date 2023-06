Per arginare gli effetti negativi della cosiddetta mala -, ovvero il disturbo della quiete pubblica, il degrado, gli atti di vandalismo, bisogna provare a prevenirli con provvedimenti appositi,...... consigliere regionale d'opposizione nel Lazio, "È una sentenza importante che riconosce la prevalenza del diritto alla salute come inalienabile nei confronti della cosiddetta. I Comuni ...... 9mila per quello patrimoniale, oltre le spese processuali), e persa poi in appello con la Cassazione che adesso riapre il caso: i residenti dei quartieri dellapossono chiedere il ...

Movida nociva per la salute, Comuni costretti a pagare i danni: la sentenza della Cassazione Il Riformista

Per la Suprema Corte, tocca al Comune garantire il diritto alla salute dei cittadini. La vicenda giudiziaria era iniziata a Brescia nel 2012 ...Con l'arrivo dell'estate si intensificano i rumori ai danni di chi abita in centro, nelle vicinanze di locali notturni, presso i quali si attardano gli amanti della movida. Ma se i rumori dovuti a chi ...