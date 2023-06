Movida nociva per la salute | Cassazione | “Comuni paghino i danni”

(Di domenica 4 giugno 2023) La sentenza della Suprema Corte stabilisce che i residenti dei quartieri interessati dal fenomeno possono chiedere il risarcimento all'amministrazione I residenti dei quartieri dellapossono chiedere il risarcimento deisubiti alle amministrazioni comunali che non garantiscano il rispetto delle norme di quiete pubblica e di conseguenza non tutelino ladei cittadini. A riportare la sentenza dellaè ‘il Messaggero’ ricordando che il caso è partito da una coppia che vive nel cuore di Brescia: a presentare il ricorso (la prima denuncia risale al 2012) sono stati Gianfranco Paroli, fratello dell’allora sindaco Adriano, e la moglie che abitavano in una strada in un quartiere storico della città, che la sera si popolava di ragazzi fino a tarda notte. La coppia chiedeva un risarcimento ‘per le ...

(Adnkronos) – I residenti dei quartieri della movida possono chiedere il risarcimento dei danni subiti alle amministrazioni comunali che non garantiscano il rispetto delle norme di quiete pubblica e d ...Dieci anni fa il fratello del sindaco chiede un indennizzo al Comune. Il tribunale civile concesse un risarcimento di 50 mila euro: la Cassazione lo ha confermato ...