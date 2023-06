movida fuorilegge la clamorosa sentenza della cassazione | i residenti possono chiedere un risarcim

Estratto da www.ilgiorno.itrimini 8 Laper le strade di un quartiere crea un danno alla salute per 'immissione di rumore' ai suoi residenti, i quali pertanto possono chiedere un risarcimento ai Comuni 'che non garantiscono il ...Estratto da www.ilgiorno.itrimini 8 Laper le strade di un quartiere crea un danno alla salute per 'immissione di rumore' ai suoi residenti, i quali pertanto possono chiedere un risarcimento ai Comuni 'che non garantiscono il ...

I dossier per il nuovo prefetto: più presidi fissi in piazza dei Cinquecento, il rischio infiltrazioni mafiose e il nodo palazzi occupati Corriere Roma