Mourinho resterà alla Roma perché non ha grandi club che lo cercano Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 giugno 2023) Trae i Friedkin ci sono segnali di disgelo, scrive il. Ieri erano entrambi a Trigoria. Un incontro fugace, non certo sufficiente per porre le basi del futuro, ma è comunque un inizio. “I due, entrambi a Trigoria, si sono incrociati nuovamente. Il presidente, infatti accompagnato dal figlio Ryan, ha assistito a parte della seduta. Ma vien da sé che un conto è parlarsi per qualche minuto, un altro mettersi seduti e pianificare il futuro. I segnali di disgelo comunque ci sono. Era tempo che la proprietà non si affacciava sul campo di gioco”. Il quotidianono scrive chefine. Ma più per mancanza di alternative che per reale convinzione di voler proseguire con la proprietà americana. Il Psg, infatti, ...