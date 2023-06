MotoGP | Dall’Igna annuncia | “Bastianini tornerà a correre al Mugello”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) Il direttore generale di Ducati corse Luigi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Toscana, hato l’imminente ritorno in pista di Enea: “al, per noi è sicuramente un’ottima notizia. Tutta la squadra sentirà la pressione dial, ma noi ce la metteremo tutta per soddisfare il pubblico che qui è sempre spettacolare ed è sempre un piacere stare insieme a loro”. Sugli obiettivi della Ducati per questa stagione: “Vogliamo provare a vincere i mondiali piloti e costruttori die Superbike come abbiamo fatto l’anno scorso e vorremmo aggiungere anche quello in Supersport. Sarà tutto molto difficile perché i nostri ...