Motocross | Jeffrey Herlings inventa una rimonta folle e vince gara-1 in Lettonia Prado battuto | Forato 8°

(Di domenica 4 giugno 2023)ha vinto la-1 del GP di2023, ottava tappa del Mondiale MXGP diche va in scena sul circuito di Kegums. L’olandese si è reso protagonista di una prestazione ai limiti del surreale. È scattato dalla pole-position, ma in partenza è stato subito infilzato da Jorgee il leader del campionato ha progressivamente aumentato il ritmo, mantenendo a debita distanza l’avversario più quotato. L’alfiere della KTM è poi caduto a metà della prova ed è sprofondato a sette secondi di ritardo dal centauro della GasGas, ma a quel punto ha inscenato una, ha recuperato tutto lo svantaggio e ha sopravanzato il rivale quando mancava un minuto alla conclusione dell’evento (prima dei consueti due giri finali). Arriva ...

Jeffrey Herlings ha vinto la gara-1 del GP di Lettonia 2023, ottava tappa del Mondiale MXGP di Motocross che va in scena sul circuito di Kegums. L'olandese si è reso protagonista di una prestazione ai ...