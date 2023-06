Motocross | GP Lettonia MX2 2023 | Kay de Wolf domina e si prende la testa del Mondiale | Adamo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Kay devince il GP didi MX2: l’olandese vince gara-1 e gara-2 e sicosì di forza la leadership delai danni di Andrea, decisamente più sottotono rispetto alle ultime uscite che erano state straordinarie, in particolare in Francia e in Trentino. In gara-1 c’è un grande duello tra dee Thibault Beninstant: i due sono particolarmente vicini soprattutto nel finale di gara, ma alla fine è il neerlandese a piazzare il sorpasso decisivo e a spuntarla per un secondo nei confronti del francese. Roan Van De Moosdij giunge terzo, ma staccato di oltre 29 secondi, mentreè quinto dietro anche a Liam Everts a 37 secondi dal leader. Neanche in gara-2 riesce ad entrare nel ritmo giusto il nostro Andreache non ...