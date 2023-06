Monza | uomo ucciso a coltellate davanti al portone di casa Fermato il presunto aggressore cubano | lo avrebbe finito dopo una lite

(Di domenica 4 giugno 2023) Undi nazionalità straniera, presubilmente dell’Est Europa, è stato accoltellato a mortealla porta di ingresso dellache condivideva con la compagna, in via Matteotti a Desio, provincia di. Il suo corpo è stato trovato stamane sul ballatoio da alcuni vicini di. Per l’omicidio è stato già identificato edai Carabinieri undi nazionalità cubana, che con la vittima condivideva il condominio. Secondo quanto riportaToday un testimoneassistito a unatra i due, con ilche ha prima aggredito fisicamente e poi ferito con una arma da taglio l’. Sul posto presenti carabinieri e il reparto della scientifica per i rilievi ...

Come ricostruito da 'Today', alle 2 della notte tra il 29 e il 30 aprile il 38enne aveva ...che il viaggio stava procedendo verso un luogo troppo isolato e per questo aveva chiesto all'di ...In questo mi considero undavvero ...Unè stato trovato morto stamattina in casa a Desio, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima sarebbe straniera. Sul caso sono in corso le indagini e il presunto ...

Monza, uomo ucciso a coltellate davanti al portone di casa. Fermato ... Open

Prima l'aggressione e la rapina, poi la folle corsa per fuggire dai carabinieri: ora il 38enne che aveva massacrato una prostituta è stato fermato ...Lei, i miei figli, mio fratello, mi hanno fatto sentire ogni giorno la bellezza dell’amore che è in grado di dare una famiglia. In questo mi considero un uomo davvero fortunato".