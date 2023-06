Monza Adani | «L’acquisto di Ibrahimovic va condiviso con Palladino»

... Marco Lollobrigida - Ospiti: M arco Tardelli e Danieleore 21:05 - RAIDUE HD: Rugby: Playoff ... In scaletta due partite di Serie A:- Lecce e Bologna - Napoli. In contemporanea, e fino al ...Allenatore - Nonostante non sia un estimatore di, su una cosa ha perfettamente ragione, in 2 ... Poi ci sarebbero le soluzioni italiane che vanno da Dionisi (Sassuolo) a Palladino () che ...... Marco Lollobrigida - Ospiti: M arco Tardelli e Danieleore 22:40 - RAIDUE HD: Rubrica - La ... In scaletta due partite di Serie A:- Napoli e Fiorentina - Udinese. In contemporanea, e fino ...

Adani: "L'eventuale acquisto del Monza di Ibrahimovic deve essere condiviso da Palladino" TUTTO mercato WEB

Adani su Ibrahimovic: «Monza Il suo acquisto deve essere condiviso da Palladino». Le parole dell’ex calciatore ed opinionista Lele Adani ha parlato ai microfoni della Rai del futuro di Zlatan Ibrahim ...Champions League Adani ha espresso la sua opinione riguardo la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, con uno sguardo alla finale di Champions League. VERSO LA FINALE – Lele Adani ha parlato co ...