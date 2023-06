Mondiali Under 20 | sarà Italia-Corea del Sud in semifinale! Gli asiatici beffano la Nigeria ai supplementari

...Mattia Furlani arrivare al record italiano20: a Hengelo (Olanda) il diciottenne reatino centra 8,24 superando dopo 19 anni l'8,11 con cui Andrew Howe conquistò la medaglia d'oro ai...... superando dopo 19 anni l'8.11 con cui Andrew Howe conquistò la medaglia d'oro ai20 di Grosseto 2004. Furlani (Fiamme Oro) centra 8.24 al primo salto ( - 0.7 m/s) e conferma le ...COLOMBIA - ITALIA20 Guarino (Empoli) e Fontanarosa (Inter) festeggiano il passaggio del turno

L’Italia Under 20 continua il suo percorso nel Mondiale di categoria in Argentina e lo fa in grande stile. Dopo aver eliminato l’Inghilterra gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata si impongono di g ...La Nigeria domina, la Corea del Sud segna e va in semifinale. Dove troverà l'Italia. Il terzo quarto di finale dei Mondiali Under 20 in corso in Argentina regala un'altra sorpresa. La Nazionale africa ...