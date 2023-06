Mondiali Under 20 | Nunziata | “Semifinale meritata | i ragazzi sono stati splendidi”

SAN JUAN (Argentina) - È festa azzurra all'Estadio del Bicentenario di San Juan, in Argentina, dove la Nazionale di Nunziata riesce a battere la Colombia, conquistando la semifinale del Mondiale20 (per la terza volta consecutiva in un questo torneo). Una grandissima prestazione dell'Italia, che si è imposta con il punteggio di 3 - 1, grazie alle reti di Casadei, Baldanzi ed Esposito . ...Stati Uniti - Uruguay sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di finale dei20 2023. C'è tanto in palio in questo scontro, perché in Argentina chi vince approda in semifinale e sia i nordamericani che i sudamericani vogliono centrare questo obiettivo. Chi ...Corea del Sud - Nigeria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di finale dei20 2023. Ci si gioca il pass per le semifinali e dunque sale l'attesa per questa sfida tra outsider: da una parte i giovani asiatici, dall'altra i ragazzi africani. Appuntamento fissato ...

Pagelle Colombia-Italia 1-3 Mondiali U20: Casadei (8) infinito. Baldanzi (7,5) e Giovane (7,5) esemplari Virgilio Sport

L'Italia U20 continua la sua corsa ai Mondiali di categoria. Gli azzurrini hanno avuto la meglio anche sulla Colombia, vincendo 3-1 e qualificandosi per la semifinale dove sfideranno ...L'Italia è tra le migliori quattro squadre al Mondiale Under 20 in corso in Argentina. A San Juan, gli azzurrini battono 3-1 la Colombia, volando in semifinale: decidono i gol al 9' di Casadei, al 38' ...