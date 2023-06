Mondiali U20 | l’Italia vince 3-1 contro la Colombia e vola in semifinale

(Di domenica 4 giugno 2023) Le notti magiche delle stanno regalando le pazzesche prestazioni degli azzurrini Under20. Ai quarti di finale deii ragazzi di Nunziata hanno affrontato lando 3-1 con i gol del giovane del Chelsea Casadei, Baldanzi e Esposito. Allanon è bastato il gol di Torres. Perè un traguardo raggiunto per la terza volta consecutiva, dopo il terzo posto del 2017 e il quarto posto del 2019. Tra tutti spicca Cesare Casadei, cresciuto nel vivaio dell’Inter e acquistato lo scorso anno dal Chelsea, per poi essere girato in prestito in Championship al Reading. Il centrocampista è a quota 6 gol e nessuno della nazionale italiana aveva mai segnato così tanto al Mondiale U20. Ora gli azzurri attendono lante tra Corea del Sud e ...

